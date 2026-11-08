Papa León XIV llega a Argentina y se reúne con el presidente Javier Milei

El Sumo Pontífice arribó a Buenos Aires como parte de su gira por Sudamérica y sostuvo un encuentro con el mandatario argentino en la Casa Rosada.

El papa León XIV llegó a Argentina este domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, como parte de su gira por Sudamérica. El avión que trasladó al sumo pontífice aterrizó alrededor de las 4:34 p. m. en el aeropuerto internacional Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei y una comitiva de autoridades. Decenas de fieles se congregaron para darle la bienvenida, en una jornada marcada por la emoción y las muestras de afecto.

Como parte de sus actividades oficiales, León XIV visitó el monumento al general José de San Martín, donde participó en una ceremonia protocolar y en la colocación de una ofrenda floral. Posteriormente, se trasladó a la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, donde sostuvo una reunión con Milei. Durante el encuentro, el mandatario le dio una cálida bienvenida y recordó al papa Francisco, a quien calificó como el argentino más importante de la historia y el primer pontífice latinoamericano.

Durante su intervención, León XIV destacó el legado de Francisco y reflexionó sobre los desafíos económicos y políticos de la sociedad actual. El pontífice sostuvo que la economía debe estar al servicio de las personas y no al contrario. Asimismo, remarcó que quienes ejercen la autoridad deben actuar con prudencia y reconocer los límites del poder. Al finalizar su discurso, expresó sus buenos deseos para el país con un mensaje: “Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes”.

VISITA HISTÓRICA A ARGENTINA

La visita del Sumo Pontífice representa un acontecimiento histórico para Argentina, que no recibía a un papa desde hace 39 años. Aunque Francisco nació en ese país, nunca regresó durante su pontificado. Tras su paso por Uruguay y su llegada a Buenos Aires, León XIV continuará con las actividades previstas en su gira sudamericana, que también genera expectativa en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral.