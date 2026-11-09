Trump admite que su política de deportaciones masivas fue "demasiado dura"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este domingo que su política de deportación masiva de inmigrantes fue "demasiado dura", a pocos días de la derrota sufrida por el Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato.



Durante una entrevista con la cadena CBS, el mandatario mencionó que las autoridades policiales detuvieron a personas con empleos estables, tales como camareros y personal de limpieza en hoteles, restaurantes y empresas de jardinería, lo cual calificó como una medida difícil de ejecutar.

Trump puso como ejemplo el impacto de la medida con el caso de una trabajadora hotelera expulsada del país, admitiendo que un sector de la población considera que deberían tener la posibilidad de permanecer aquellos extranjeros que llevan 10 o 15 años trabajando en Estados Unidos. Indicó que existen posturas divididas dentro de su propio bloque político y planteó la posibilidad de negociar con los demócratas una solución migratoria.

Factores de derrota e impacto económico

Por otro lado, reconoció que la guerra con Irán y el incremento en los precios de los combustibles constituyeron factores determinantes que influyeron en la derrota republicana. No obstante, a pesar del descontento ciudadano por dichos sucesos, el mandatario defendió firmemente su decisión de atacar instalaciones nucleares iraníes con el propósito de evitar que Teherán desarrolle armamento.

Asimismo, Trump admitió que su administración emitió un mal mensaje al no lograr comunicar adecuadamente los resultados económicos de su gestión. Pese al revés electoral, el gobernante defendió su desempeño administrativo, adelantó la ejecución de posibles cambios en su Gabinete sin precisar nombres y reiteró su disposición de colaborar con la oposición demócrata en asuntos migratorios.