Al menos siete muertos y más de 100 heridos tras choque de dos trenes en Egipto

Un accidente ferroviario registrado en el distrito de Al-Ayyat, ubicado entre las estaciones de Kafr Ammar y Al-Raqqa al sur de Guiza, dejó al menos siete personas fallecidas incluyendo al maquinista de una de las unidades y más de un centenar de heridos.

El siniestro ocurrió cuando un tren de pasajeros que se desplazaba desde Guiza hacia Fayún embistió por la parte posterior a otro convoy que se encontraba detenido en la vía con dirección a Asuán.

El fuerte impacto de la colisión ocasionó el descarrilamiento de varios vagones, los cuales cayeron por un terraplén y generaron una respuesta masiva de los servicios de emergencia. Ante la llegada masiva de afectados con fracturas y traumatismos craneoencefálicos, los hospitales de la zona declararon alerta máxima. Asimismo, la Fiscalía General advirtió que el balance fatal podría incrementar en las próximas horas debido a la gravedad de los lesionados.

Ordenan investigación y suspensión del servicio

Como consecuencia del impacto, el servicio ferroviario entre Guiza y la región del Alto Egipto quedó completamente suspendido, mientras equipos especializados con grúas de gran tonelaje operan en la retirada de los vagones destruidos. Ante esta situación, el presidente egipcio, Abdul Fattah al-Sisi, ordenó una investigación urgente con el fin de depurar responsabilidades y sancionar cualquier negligencia en el sistema de transporte.

El hecho motivó peticiones formales de dimisión dirigidas al ministro de Transportes, reavivando además los antecedentes trágicos en la misma zona, donde en febrero de 2002 un incendio a bordo de otro tren causó la muerte de más de 370 personas. Las autoridades mantienen las restricciones de tránsito mientras avanzan las diligencias para esclarecer las causas exactas del choque.