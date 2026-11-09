Palermo se prepara para recibir al papa León XIV en una misa multitudinaria

Como parte de su gira por Sudamérica, el sumo pontífice recorrió las calles de Buenos Aires a bordo del papamóvil

Tras su arribo a Argentina, como parte de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido con honores y muestras de cariño por parte de las autoridades y el pueblo argentino.

Como parte de sus primeras actividades, el sumo pontífice recorrió las calles de Buenos Aires a bordo del papamóvil, mientras una multitud lo acompañó hasta el barrio de Palermo, donde encabezará su primera misa multitudinaria.

SU PRIMERA MISA EN ARGENTINA

La actividad religiosa se realizará en el Monumento de los Españoles, donde se congregaron alrededor de dos millones de personas que buscan escuchar las palabras del santo padre.

Por otro lado, este encuentro se realizó tras la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde el sumo pontífice brindó un mensaje de fe y unidad, además de resaltar la importancia de la Iglesia católica. "Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias", manifestó.