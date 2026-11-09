Papa León XIV pide proteger a la familia durante multitudinaria misa en Argentina

El Sumo Pontífice congregó a 2,5 millones de fieles en Buenos Aires y exhortó a fortalecer los hogares. Su visita marca el regreso de un papa a Argentina después de casi cuatro décadas.

El papa León XIV encabezó una multitudinaria misa ante el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, donde congregó a aproximadamente 2,5 millones de fieles, según cifras difundidas por el Vaticano y los organizadores. Durante su homilía, el Sumo Pontífice destacó la importancia de proteger y fortalecer la familia, a la que calificó como uno de los principales pilares de la sociedad frente a las dificultades actuales.

“Hoy, más que nunca, representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, expresó León XIV al referirse a la familia. Asimismo, exhortó a los padres a abrir las puertas de sus hogares a Cristo y hablar con naturalidad sobre Jesús a sus hijos. También señaló que la familia es un lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo, por lo que llamó a sus integrantes a continuar con la lectura de la palabra de Dios.

Durante su mensaje, el pontífice recordó que, en medio de los sufrimientos y las crisis, la palabra de Dios representa una fuente de esperanza y fortaleza. “Sobre la roca que es Cristo, nuestras familias y la sociedad encuentran el fundamento que sostiene la casa”, sostuvo. Además, invitó a las familias argentinas a convertirse en protagonistas de la evangelización y resaltó el entusiasmo de los fieles que participaron en la celebración religiosa.

VIAJE HISTÓRICO

La visita de León XIV representa el regreso de un sumo pontífice a territorio argentino después de casi cuatro décadas, desde el viaje de san Juan Pablo II en 1987. Tras la multitudinaria celebración eucarística, el papa continuó con su agenda apostólica en Buenos Aires, que incluyó encuentros con representantes del mundo del trabajo y líderes de distintas comunidades religiosas, antes de continuar su recorrido por Sudamérica y dirigirse al Perú.