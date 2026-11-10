Japón sanciona a mujer que dio 14 "me gusta" a su expareja pese a tener orden de alejamiento

La justicia japonesa determinó que las reiteradas interacciones en la red social X constituyeron una conducta de acoso que generó temor en la víctima.

Tras acosar a su expareja a través de la red social X, un tribunal de Japón condenó a seis meses de prisión a una mujer de 33 años, luego de incumplir una orden de alejamiento al interactuar repetidamente con una de sus publicaciones.

La sentenciada recibió 14 «me gusta» en una publicación de su antigua pareja, una conducta que fue considerada por la justicia japonesa como una forma de hostigamiento.

La resolución dicta una pena de seis meses de cárcel que quedó suspendida durante tres años, periodo en el que la mujer permanecerá bajo libertad condicional. Al fundamentar su decisión, el juez Yoshihiro Hayashi calificó el comportamiento como un acto persistente y malicioso que generó temor en la víctima, por lo que consideró que correspondía imponer una sanción.

INCUMPLIÓ ORDEN DE ALEJAMIENTO

El caso se remonta a comienzos de año, cuando la relación sentimental llegó a su fin y la mujer empezó a enviar numerosos mensajes a su expareja. Debido a estas conductas, las autoridades dispusieron una orden de alejamiento para impedir que continuara contactando a la víctima o realizara acciones que pudieran afectar su tranquilidad.

Pese a la medida judicial, en mayo recibió una multa de 200 000 yenes, equivalente a aproximadamente mil euros, por sus actos de acoso. Sin embargo, apenas una semana después volvió a interactuar con una publicación de su expareja en X: primero la compartió mediante un retuit y posteriormente presionó el botón de «me gusta» en 14 ocasiones, lo que motivó una nueva intervención de la justicia.

MUJER HABÍA CONSUMIDO PASTILLAS PARA DORMIR

Por otro lado, según su versión, la mujer había consumido pastillas para dormir antes de presionar repetidamente el botón de «me gusta» en la publicación de su expareja, sin embargo para el juez este argumento es inaceptable, ya que considera poco creíble que una persona pudiera realizar tantas interacciones sin ser consciente de sus actos.