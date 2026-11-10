China: detienen a un hombre tras atacar con una excavadora un edificio gubernamental

Un hombre de 47 años fue detenido en la ciudad de Xi’an, en China, luego de utilizar una excavadora para causar daños en un centro de servicios administrativos. El incidente ocurrió el lunes alrededor de las 11:00 a. m. (hora local) y no dejó personas heridas.

Según un comunicado policial, el hecho se registró en un complejo gubernamental ubicado en el distrito de Xixian, en la provincia de Shaanxi. El sospechoso, identificado únicamente por su apellido, Hu, fue intervenido en el lugar y posteriormente quedó bajo medidas coercitivas de carácter penal.

Imágenes difundidas por medios locales muestran una excavadora amarilla junto a la entrada de uno de los edificios, cuya fachada, marquesina de acceso y escaleras exteriores resultaron dañadas. Los desperfectos también alcanzaron la parte posterior del inmueble y otras construcciones del recinto, con al menos seis puntos afectados.

Tras iniciarse el incidente, se activaron los protocolos de evacuación para retirar a los trabajadores y ciudadanos que se encontraban realizando trámites administrativos. El conductor continuó golpeando distintas partes de las instalaciones hasta que detuvo la maquinaria y fue reducido por agentes de unidades especiales de la Policía.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

Parte de las ventanillas de atención al público retomó sus actividades alrededor de las 15:00 horas. Posteriormente, las autoridades confirmaron que el centro había recuperado su funcionamiento normal. La Policía no ha informado las razones que llevaron al hombre a protagonizar el incidente. La investigación continúa.