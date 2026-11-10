Japón: condenan por acoso a mujer que dio 14 “me gusta” a publicación de su expareja

La mujer, de 33 años, tenía una orden de alejamiento vigente y recibió una sentencia de seis meses de prisión, suspendida por un periodo de tres años.

Un tribunal de Japón condenó este martes por acoso a una mujer de 33 años que dio 14 “me gusta” a una publicación de su expareja en la red social X, pese a tener una orden de alejamiento vigente. El Tribunal de Distrito de Tokio le impuso seis meses de prisión, con una sentencia suspendida durante tres años, según informaron medios locales, entre ellos la cadena pública NHK.

Al emitir el fallo, el juez Yoshihiro Hayashi calificó el comportamiento de la acusada como un delito persistente y malicioso que generó temor en la víctima. El magistrado sostuvo que la conducta no podía quedar sin una sanción severa, debido a los antecedentes de hostigamiento contra su expareja.

La mujer había recibido una orden de alejamiento luego de enviar numerosos mensajes a su expareja tras el fin de la relación, a comienzos de año. En mayo, además, fue multada con 200.000 yenes, aproximadamente mil euros, por acoso. Sin embargo, una semana después volvió a interactuar con una publicación de la víctima, a la que le dio “me gusta” en 14 ocasiones y también retuiteó.

ASÍ SE LLEVÓ JUICIO

Durante el juicio, la defensa solicitó la absolución y argumentó que la mujer realizó las interacciones después de tomar pastillas para dormir. No obstante, el juez consideró poco creíble que pudiera repetir esa acción tantas veces sin ser consciente de ello. Como parte de la evaluación de la sentencia, también tomó en cuenta que la acusada expresó arrepentimiento y prometió eliminar la aplicación de X de su teléfono.