España despide con una misa multitudinaria a víctimas del accidente ferroviario que dejó 69 muertos

Más de 1 500 personas participaron este martes en la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda.

Los reyes Felipe VI y Letizia acompañaron a cerca de 150 familiares y heridos durante el funeral celebrado en la catedral de Toledo. Las autoridades religiosas exigieron esclarecer las causas y establecer responsabilidades.

Más de 1 500 personas participaron este martes en la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, España, que dejó 69 fallecidos y más de un centenar de heridos. La ceremonia se realizó en la catedral de Toledo y contó con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, integrantes del Gobierno y familiares de las víctimas.

Al término de la celebración religiosa, los monarcas dedicaron cerca de 45 minutos a saludar y brindar consuelo a aproximadamente 150 familiares y heridos que asistieron al homenaje. Ambos recorrieron las filas de los afectados, a quienes abrazaron y transmitieron palabras de apoyo.

La misa fue presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, quien durante su homilía pidió que se esclarezcan las causas del accidente, se determinen las responsabilidades correspondientes y se garantice justicia para los familiares de las víctimas.

DETALLES

En el accidente, dos trenes de alta velocidad colisionaron en una línea ferroviaria que conecta Madrid con Andalucía. Más de una veintena de personas heridas permanecían hospitalizadas, según la información difundida sobre el siniestro.

Respecto a las causas, la investigación apunta a una posible avería informática en el sistema de seguridad LZB, que habría obligado a utilizar un sistema alternativo de señalización. Según las hipótesis recogidas en el reporte, el centro de control de Madrid habría autorizado a un tren de Renfe a circular a velocidad normal, mientras otro convoy de la compañía Iryo permanecía detenido en la misma vía. El tren de Renfe terminó impactándolo por detrás.