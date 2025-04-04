Bulgaria: choque múltiple de 86 vehículos deja 12 muertos y 50 heridos

Una densa niebla redujo la visibilidad a solo 10 metros y provocó una colisión en cadena, considerada la más grave en la historia del país.

Al menos 12 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en un accidente múltiple registrado este martes en la autopista de Tracia, en Bulgaria. El siniestro, ocurrido a unos 290 kilómetros al este de Sofía, involucró a 86 vehículos, entre automóviles particulares y camiones de carga, y fue considerado el mayor accidente de tránsito registrado en la historia del país, según el reporte difundido por las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la tragedia se habría iniciado cuando un camión que transportaba granos quedó detenido en la carretera. La presencia de una densa niebla, que redujo la visibilidad a aproximadamente 10 metros, impidió que un microbús pudiera frenar a tiempo. El impacto desencadenó una serie de colisiones que involucraron a decenas de unidades en la vía que conecta Sofía con la ciudad de Burgas.

Los equipos de bomberos, policías y rescatistas desplegaron un amplio operativo para auxiliar a las víctimas y liberar a los conductores que quedaron atrapados entre los vehículos siniestrados. Las labores también incluyeron la atención de los heridos y el traslado de los pacientes más graves hacia centros médicos especializados. Asimismo, las autoridades dispusieron el cierre de la autopista para facilitar las operaciones de emergencia y las investigaciones correspondientes.

DECRETAN LUTO NACIONAL

Tras la tragedia, el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, decretó luto nacional y suspendió parte de su agenda oficial para supervisar la atención de los afectados. El Gobierno también movilizó dos aviones militares para trasladar a los heridos hacia hospitales de la capital. Mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente, las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas y la atención de los sobrevivientes.