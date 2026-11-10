Argentina: detienen a hombre acusado de amenazar al papa León XIV

El sospechoso, de 49 años, fue intervenido en la localidad de Pilar, cerca de Buenos Aires​, según un medio local.

El Gobierno de Argentina informó sobre la detención de un hombre acusado de realizar amenazas de muerte contra el papa León XIV, a pocos días de la visita del pontífice al país sudamericano. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), organismo dependiente de la Presidencia, comunicó que la intervención se realizó en menos de 24 horas después de recibir información sobre las amenazas.

Aunque las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el detenido, el medio Infobae informó que se trataría de un hombre de 49 años, arrestado en la localidad de Pilar, en las afueras de Buenos Aires.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en su domicilio tres teléfonos móviles, uno de los cuales habría sido utilizado para realizar la llamada intimidatoria, además de un dron cuyas capacidades operativas están siendo investigadas.

Según el citado medio, el sospechoso fue acusado de amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. La investigación comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina reportó una llamada contra la vida del papa.

La detención se produce en el contexto de los preparativos para la visita de León XIV a Argentina, donde tenía previsto permanecer cuatro días y participar en encuentros multitudinarios en Buenos Aires, Córdoba y Luján.