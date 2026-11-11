Justicia multa a Meta con US$ 1,3 millones por irregularidades durante elecciones en Brasil

La justicia de Brasil impuso una multa de 7,5 millones de reales (aproximadamente 1,3 millones de dólares) a Meta, compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, por incumplir disposiciones judiciales relacionadas con la distribución de contenido político durante las elecciones presidenciales de 2026. La decisión fue adoptada por unanimidad el martes 10 de noviembre por el Tribunal Superior Electoral (TSE), tras una denuncia sobre presuntas diferencias en el alcance de las publicaciones del presidente reelecto Luiz Inácio Lula da Silva y su rival, el senador Flávio Bolsonaro.

¿Por qué la justicia brasileña sancionó a Meta?

El caso se originó días antes de la segunda vuelta electoral del 25 de octubre, cuando la campaña de Lula denunció que sus publicaciones tenían un alcance limitado en las plataformas digitales de Meta. Ante esta situación, el tribunal ordenó adoptar medidas para garantizar condiciones igualitarias entre ambas candidaturas. Sin embargo, los magistrados determinaron que la compañía respondió fuera de los plazos establecidos y presentó información incompleta, lo que dificultó verificar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

Durante el proceso, el tribunal también examinó denuncias relacionadas con la difusión de propaganda política, posibles irregularidades en anuncios electorales y el funcionamiento de herramientas de inteligencia artificial. No obstante, el magistrado Marco Aurélio Bellizze precisó que no existen pruebas suficientes para afirmar que Meta actuó deliberadamente para favorecer a Flávio Bolsonaro. La multa responde al incumplimiento de las órdenes judiciales y no constituye una declaración definitiva sobre una posible manipulación electoral.



Meta rechaza acusaciones de interferencia electoral

Por su parte, Meta negó haber intervenido en las elecciones de Brasil y sostuvo que las diferencias en la visibilidad de los contenidos pueden explicarse por las estrategias digitales utilizadas por cada candidatura. La compañía también rechazó que sus algoritmos favorezcan determinadas posiciones políticas. Según los datos presentados por la empresa, las publicaciones de Lula en Instagram registraron un número de visualizaciones 1,5 veces superior al de los contenidos difundidos por su adversario.

Tras su victoria electoral, Lula da Silva cuestionó el papel de las grandes plataformas tecnológicas y defendió la necesidad de establecer regulaciones más estrictas sobre su funcionamiento durante los procesos democráticos. El mandatario acusó a las redes sociales de interferir en la contienda presidencial, mientras que Meta mantuvo su posición de que no existió favorecimiento político hacia ninguno de los candidatos.

La resolución del Tribunal Superior Electoral también contempla la protección de determinados documentos técnicos presentados por Meta, debido a que contienen información considerada secreto empresarial. Asimismo, la justicia brasileña mantiene abierta la investigación sobre el presunto favorecimiento electoral, por lo que todavía deberá evaluar si las irregularidades denunciadas tuvieron un impacto en la distribución de contenidos políticos durante la campaña presidencial.