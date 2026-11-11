Miles de estudiantes son evacuados de colegios italianos tras recibir amenazas de bomba

Las alertas fueron enviadas mediante correos electrónicos anónimos a los directores de los centros educativos. La Policía desplegó unidades caninas y artificieros para inspeccionar las instalaciones.

Una nueva ola de amenazas de bomba obligó a evacuar este miércoles a miles de estudiantes y trabajadores de centros educativos en distintas ciudades de Italia. Las alertas fueron recibidas mediante correos electrónicos anónimos enviados a los directores de decenas de colegios, lo que activó los protocolos de emergencia.

Asimismo, los responsables de las instituciones educativas comunicaron los hechos a las fuerzas de seguridad y dispusieron el desalojo ordenado de alumnos, docentes y personal administrativo hacia zonas exteriores.

Entre las localidades afectadas se encuentran Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, además de otras ciudades y provincias italianas. Este nuevo episodio representa la segunda alerta masiva registrada en lo que va de noviembre, luego de que, a comienzos de mes, más de 270 directores escolares recibieran mensajes intimidatorios.

INVESTIGAN ORIGEN DE LAS AMENAZAS EN CENTROS EDUCATIVOS

La Policía italiana mantiene abierta una investigación para determinar la procedencia de los correos electrónicos e identificar a los responsables de los envíos masivos, además se busca comprobar cómo se realizaron las comunicaciones y si existe algún vínculo entre los distintos episodios registrados en el territorio nacional.

Estas amenazas han puesto en preocupación a las instituciones educativas, quienes por motivos de seguridad han tenido que alterar sus actividades escolares. Mientras tanto, hasta el momento, las inspecciones realizadas no han permitido encontrar explosivos en los establecimientos afectados.

ITALIA REFUERZA SEGURIDAD ANTE AMENAZAS Y CIBERATAQUES

Los recientes incidentes se producen en medio de una creciente preocupación por las amenazas híbridas y los ataques informáticos registrados en Italia durante las últimas semanas. Además de la presunta filtración de información personal del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y sus familiares, cuyos datos habrían sido difundidos en la dark web.