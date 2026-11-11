España: acatan huelga general para exigir subir salarios y bajar alquileres

España vive este miércoles 11 de noviembre una huelga general convocada por organizaciones sindicales como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), junto a colectivos de inquilinos, para protestar contra el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo.

Bajo las consignas "Que bajen los alquileres" y "Que suban los salarios", la jornada de 24 horas refleja el malestar generalizado por el incremento del costo de vida y las dificultades para acceder a contratos de arrendamiento estables. Los participantes señalaron que los ingresos actuales resultan insuficientes frente a los gastos cotidianos en el país.

Las movilizaciones, desarrolladas a poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, han provocado cortes de carreteras, cancelaciones de vuelos y restricciones en el transporte público, afectando de manera especial a Madrid y Barcelona.

Paralización de transporte y cancelación de vuelos

La empresa estatal ferroviaria Renfe informó que la paralización impacta los servicios de Alta Velocidad, Cercanías y Media Distancia, por lo que las autoridades establecieron servicios mínimos que van desde el 73 % en alta velocidad hasta el 65 % en media distancia, y entre el 50 % y el 75 % en cercanías.

Asimismo, el metro de Barcelona registró una reducción en su circulación y el aeropuerto contabilizó 85 vuelos cancelados de los 734 programados, mientras que en Madrid cientos de manifestantes se concentraron en la plaza de Cibeles frente al Ayuntamiento.