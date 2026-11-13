EE.UU. paraliza los despegues en sus aeropuertos tras una falla en las comunicaciones aéreas

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso la suspensión temporal de los despegues en todos los aeropuertos del país debido a una falla en las telecomunicaciones del sistema de control aéreo. La medida fue adoptada ante “circunstancias extraordinarias” y por razones de seguridad.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el problema afectó las comunicaciones de los centros de control del tráfico aéreo. Mientras los técnicos investigan el origen del incidente, miles de pasajeros enfrentan retrasos y cambios en sus itinerarios.

Aeropuertos y vuelos internacionales afectados

Entre los terminales que confirmaron la suspensión figuran los de Atlanta, Miami, Los Ángeles y Nueva York. Las autoridades recomendaron a los viajeros consultar con sus aerolíneas antes de acudir a los aeropuertos. La medida también alcanzó a vuelos internacionales con destino a Estados Unidos.

México informó que las aeronaves que tenían previsto viajar hacia territorio estadounidense debían permanecer en tierra. Por su parte, Eurocontrol comunicó la suspensión de los vuelos procedentes de sus países miembros, a solicitud de la FAA.

Según reportes de medios estadounidenses, una actualización de la red privada que conecta los centros de control habría provocado el reinicio de los sistemas de comunicación, vinculados a la empresa L3Harris. La FAA confirmó una interrupción temporal de las telecomunicaciones y aseguró que las aeronaves en vuelo estaban localizadas. Sin embargo, todavía no se ha precisado la causa del incidente ni cuánto tiempo tomará restablecer el servicio.