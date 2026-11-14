Trump se reunirá con Xi Jinping y Putin en histórico encuentro trilateral en China

La Casa Blanca confirmó la celebración de una cumbre inédita entre los líderes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin para el próximo jueves en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro, del que se venía especulando desde hace semanas, marcará un nuevo paso en el regreso a la escena internacional de Putin, aislado por Occidente desde la invasión de Ucrania en 2022, poco más de un año después de su reunión con Trump en Alaska. Aunque el evento promete dejar una foto histórica, los expertos ven poco probable que arroje resultados concretos. Por su parte, ni Pekín ni Moscú han confirmado oficialmente la cita hasta el momento, limitándose a mencionar conversaciones al respecto.

Durante la cumbre, las tres potencias nucleares abordarán diversos temas de relevancia global en la agenda internacional. "El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa", declaró el viernes por la noche a la prensa Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca.

Agenda sobre Oriente Medio y exclusión de Ucrania

En la misma línea, un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato indicó que se evaluarán situaciones geopolíticas regionales. "Creo que el presidente sí tiene intención de hablar sobre Irán en la reunión trilateral con Xi Jinping y Vladimir Putin", señaló la fuente oficial.

No obstante, la cumbre dejará fuera de las discusiones el conflicto en Ucrania debido a que Washington mantiene canales independientes de diálogo. El funcionario estadounidense explicó que Washington cuenta con "otra vía" de negociaciones con Kiev y Moscú y añadió que "China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania", en referencia a las conversaciones sostenidas en los últimos días por enviados de Estados Unidos con Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.