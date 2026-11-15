Rusia lanza advertencia sobre el reinicio de pruebas nucleares

El representante permanente de Rusia ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Mijaíl Uliánov, advirtió este domingo contra la posibilidad de que se reanuden las pruebas nucleares en el mundo y aseguró que Moscú emitirá una respuesta "adecuada" en caso de que ello ocurra.

Durante una entrevista con el diario ruso Kommersant, el diplomático sostuvo que resulta fundamental que las naciones poseedoras de armas nucleares cumplan estrictamente con sus moratorias nacionales voluntarias, aunque reconoció que sería "demasiado optimista" descartar por completo el reinicio de este tipo de ensayos.

Uliánov recordó la postura fijada previamente por el presidente ruso, Vladímir Putin, al señalar que si Estados Unidos o cualquier otra potencia ejecuta pruebas atómicas, Rusia "también tendría que adoptar contramedidas adecuadas y proporcionales". Cabe recordar que, si bien el Kremlin revocó en noviembre de 2023 la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), las autoridades rusas afirmaron entonces que se abstendrían de efectuar detonaciones siempre que Washington mantuviera la misma conducta.

Antecedentes y tratado internacional

Respecto al historial de ensayos nucleares de Moscú, la extinta Unión Soviética (URSS) realizó su última prueba el 24 de octubre de 1990 en el polígono ártico de Nueva Zembla, operación en la que se detonaron ocho cargas con una potencia total de 70 kilotones. Desde aquella fecha, el territorio ruso no ha vuelto a registrar explosiones de esta naturaleza bajo el marco de sus compromisos de contención.

Por su parte, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996, cuenta con la firma de 188 países, incluyendo a Rusia, que inicialmente lo había ratificado el 30 de junio de 2000. En contraste, naciones como Estados Unidos, China, Irán e Israel nunca llegaron a ratificar el acuerdo internacional, mientras que la India, Pakistán, Corea del Norte y Siria ni siquiera lo suscribieron.