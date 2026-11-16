El presidente estadounidense señaló que existe la posibilidad de un encuentro con el líder norcoreano en la ciudad de Shenzhen, durante su participación en la cumbre de APEC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante su próxima visita a la ciudad china de Shenzhen, donde tiene previsto participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), programada para el 18 y 19 de noviembre. El mandatario realizó estas declaraciones antes de iniciar una gira por Asia, que comenzará con su participación en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Manila.

Trump indicó que, durante su estadía en China, también tiene previsto sostener un encuentro bilateral con el presidente Xi Jinping y participar en una reunión trilateral junto al mandatario chino y el presidente ruso, Vladímir Putin. Sobre la posible presencia de Kim Jong-un, el gobernante estadounidense precisó que todavía no está confirmada y que dependerá de la decisión de Xi Jinping.

"Podríamos contar con la presencia de Kim Jong-un. Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi", manifestó Trump ante los medios de comunicación. El jefe de Estado estadounidense también expresó su expectativa de que el eventual encuentro se concrete, al considerar que sería una oportunidad para volver a conversar con el líder norcoreano.

REUNIÓN DEL 2019

De concretarse, sería la primera reunión entre ambos mandatarios desde junio de 2019, cuando sostuvieron un breve encuentro en la frontera entre las dos Coreas, sin lograr avances en las negociaciones sobre la desnuclearización norcoreana. Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha manifestado reiteradamente su interés en reunirse con Kim, aunque Pionyang no ha mostrado públicamente disposición y ha exigido a Washington un cambio en su política hacia Corea del Norte.