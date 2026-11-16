Bajo fuertes medidas de seguridad, el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado este lunes a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron al exmandatario esposado y con un chaleco antibalas cuando ingresaba al establecimiento, donde continuará cumpliendo prisión preventiva por disposición del juez de garantías Osmar Legal.

El cambio de centro penitenciario se produjo luego de que surgieran cuestionamientos por las condiciones en las que Peña permanecía recluido en el Regimiento Escolta Presidencial. De acuerdo con las denuncias difundidas por la prensa paraguaya, el lugar contaba con comodidades como una cama amplia, aire acondicionado y un placard. También se habría acondicionado una sala para que el exgobernante dispusiera de un gimnasio y una oficina.

En contraste, las autoridades militares señalaron que su nueva celda tendrá las mismas características que las destinadas a otros internos, con una cama, una silla, una mesa, un baño y un ventilador. El general Nicolás Narváez, presidente de la Suprema Corte Militar, indicó que Peña podrá realizar actividad física dos veces al día y comunicarse libremente con sus abogados. Además, precisó que ingresó únicamente con ropa y sin dispositivos electrónicos.

INVESTIGADO POR CASO UENO BANK

La detención del exmandatario está relacionada con las investigaciones por el caso Ueno bank, entidad sometida a un procedimiento de resolución del Banco Central paraguayo debido a problemas de solvencia financiera. El caso también comprende al extitular de dicha institución, Carlos Carvallo, y a tres exdirectivos, quienes permanecen detenidos. La controversia adquirió relevancia por los fondos que la entidad administraba para el Instituto de Previsión Social, otras cajas de jubilación e instituciones públicas.