El fuego se inició durante la madrugada en una edificación que albergaba habitaciones en alquiler y un negocio de venta y alquiler de motocicletas. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Al menos 11 personas fallecieron y otras resultaron heridas tras un incendio registrado en un edificio de uso residencial y comercial en la isla de Phuket, uno de los principales destinos turísticos de Tailandia. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes y movilizó a los equipos de emergencia.

Según informó el gobernador de Phuket, Chotnarin Kerdsom, el inmueble contaba con habitaciones en alquiler y un establecimiento dedicado a la venta y alquiler de motocicletas en el primer piso. Las autoridades reportaron que alrededor de 20 personas con lesiones menores fueron rescatadas con vida y se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el incendio habría comenzado por un cortocircuito en un poste eléctrico ubicado frente al edificio. Las chispas habrían alcanzado las motocicletas estacionadas en el lugar, provocando que las llamas se propagaran rápidamente. En el primer nivel había aproximadamente 100 motocicletas y una importante cantidad de materiales inflamables, lo que habría generado una densa humareda con sustancias tóxicas.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La Policía realizará una inspección para verificar los permisos de funcionamiento del establecimiento y determinar si cumplía con las normas de seguridad. Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido reveladas y las causas del incendio continúan bajo investigación.