​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán pagaría "un precio como ningún otro país ha pagado jamás" si se concretan amenazas contra altos funcionarios en Washington, tras conocerse informes de inteligencia sobre un presunto plan para atentar con una bomba radioactiva.

Durante una visita a Filipinas, el mandatario estadounidense señaló que su gobierno se toma este tipo de advertencias "muy en serio" debido a que "resulta que están locos". ​La cadena estadounidense CNN, citando a siete funcionarios anónimos de los servicios de inteligencia, reveló que Irán preparaba ataques contra cargos del gobierno utilizando una bomba sucia que mezcla explosivos con material químico o radioactivo.

Sin embargo, las mismas fuentes aclararon que el plan reflejaba un intento de mantener opciones abiertas y no un indicio de un ataque inminente. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, rechazó la información calificándola de "inventada" para "preparar el terreno" de nuevas agresiones y atrocidades.

​Escalada regional y llamados a la contención

​Este escenario de tensión se desarrolla en un contexto donde las negociaciones para poner fin a la guerra se encuentran completamente estancadas. Paralelamente a estas disputas diplomáticas, Irán ha lanzado tres ataques en los últimos cinco días sobre Baréin, país que acoge una gran base del ejército de los Estados Unidos.

​Ante el riesgo de una confrontación mayor, Catar, que actúa como mediador clave en el conflicto, hizo un llamado directo a la "contención" y advirtió públicamente sobre el peligro inminente de una escalada en la región.