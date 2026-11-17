El Ejército de Ucrania atacó nuevamente el puente de Crimea durante la noche del lunes, en el marco de una ofensiva masiva con drones y misiles contra territorio ruso. Se trata del segundo ataque de gran escala en las últimas 24 horas contra Rusia. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 1.441 drones en una veintena de regiones de la parte europea del país y en los mares Negro y de Azov.

El ataque contra el puente, que conecta la península de Crimea con Rusia continental a través del estrecho de Kerch, fue confirmado por el líder crimeo, Serguéi Axiónov, quien informó sobre la suspensión del tránsito vehicular. Mientras tanto, canales ucranianos de Telegram señalaron que uno de los proyectiles habría alcanzado uno de los arcos de la infraestructura. Sin embargo, el Kremlin calificó de menores los daños registrados en los ataques recientes, aunque fuentes independientes reportaron impactos en un tramo de la carretera.

Debido a la interrupción del tránsito, las autoridades recomendaron a los conductores no acercarse al puente y dispusieron el traslado de pasajeros y vehículos mediante transbordadores. Por otro lado, las autoridades de Crimea informaron sobre dos personas fallecidas durante un ataque contra uno de los distritos de la península, anexionada por Rusia en 2014. También se reportaron ataques contra instalaciones industriales y petroquímicas en la región de Bashkiria, aunque las autoridades aseguraron que los daños no fueron críticos.

OFENSIVA UCRANIANA

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvo que las operaciones contra territorio ruso responden a la destrucción de infraestructura energética de su país por parte de Moscú y a la negativa rusa de acordar una desescalada y una tregua. La ofensiva se produce además en vísperas del viaje del presidente ruso, Vladímir Putin, a China, donde participará en la cumbre de APEC y tiene previsto reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.