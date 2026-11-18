La sonda espacial Voyager 1 alcanzó este miércoles 18 de noviembre, a las 5:16 a. m. (hora de Perú), una distancia de un día luz de la Tierra, según confirmó la NASA. El hito, previsto casi cinco décadas después de su lanzamiento, equivale a llegar al punto que la luz tarda 24 horas en recorrer desde nuestro planeta.

¿Por qué la confirmación de la NASA llegará el jueves?

Una portavoz de la NASA explicó a EFE que la señal de radio emitida por la sonda en el momento del hito tarda un día entero en llegar a la Tierra. Por eso, la confirmación se espera para el jueves 19 de noviembre. La portavoz precisó que tampoco habrá fotografías ni videos de la nave para documentar el momento.

El retraso es el doble si se envía una instrucción desde la Tierra y se espera una respuesta. La señal tarda 24 horas en llegar a Voyager 1 y la respuesta necesita otras 24 horas para regresar. En total, un intercambio con la nave toma unas 48 horas.

Voyager 1 sigue operativa tras casi 50 años

Lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral, en Florida, Voyager 1 aprovechó la gravedad de Júpiter y Saturno para seguir su viaje hacia los límites de la influencia solar. En 2012, se convirtió en la primera nave en salir de la heliosfera, la burbuja que forma el viento solar, y entrar en el espacio interestelar. Solo ella y su gemela, Voyager 2, han estudiado directamente esa región.

La sonda obtiene electricidad del calor que genera el plutonio. Como la potencia disponible disminuye unos cuatro vatios al año, los ingenieros de la NASA han apagado calefactores e instrumentos prescindibles para mantener operativos los equipos científicos que miden partículas, campos magnéticos y ondas de plasma.