El santo padre indicó que durante su estadía en la región peruana pudo reencontrarse con amistades.

Tras su gira por Sudamérica, donde visitó Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV volvió al Vaticano, donde ofreció una audiencia pública. Durante su discurso, el sumo pontífice recordó su paso por nuestro país, especialmente su estadía en Chiclayo.

En medio de su alocución, el santo padre indicó que le agradó retornar a la ‘Ciudad de la Eterna Amistad’, donde tuvo la posibilidad de reencontrarse con amistades que le dejó su permanencia en la región cuando ejerció el cargo de obispo.

“En Chiclayo, en particular, me sentí en casa. Volví a encontrar la fe sencilla y genuina animada por la piedad popular; sentí el abrazo de las poblaciones campesinas de la cordillera. Pude volver a ver a personas que han dejado una huella profunda en mi vida”, indicó.

AGRADECE EL RECIBIMIENTO EN LOS PAÍSES VISITADOS

Luego de haberse ausentado por más de siete días del Vaticano, el papa León XIV agradeció el recibimiento que tuvo en las naciones en las cuales estuvo y una vez más envió la bendición a los países. “Renuevo mi gratitud a los obispos y a las autoridades civiles de los países que he visitado (…) El Señor, que me ha donado esta gran gracia, bendiga siempre a esos pueblos y les guíe en el camino de la paz en la justicia y en la fraternidad”.