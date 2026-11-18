El encuentro protocolario reunió a los tres mandatarios en un contexto de tensiones geopolíticas. La agenda contempla temas como la guerra en Ucrania, el conflicto en Irán y el comercio internacional.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin; y China, Xi Jinping, protagonizaron un encuentro protocolario durante las actividades de bienvenida de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), desarrollada en Shenzhen.

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando antes de ingresar a la cena de bienvenida, Trump y Putin se estrecharon la mano mientras Xi Jinping permanecía junto a ambos gobernantes.

La coincidencia de los tres jefes de Estado se produce en medio de las expectativas por una reunión trilateral prevista para este jueves, en la que podrían abordarse asuntos de interés internacional.

TRUMP Y PUTIN VUELVEN A COINCIDIR

El saludo entre Donald Trump y Vladimir Putin representa un nuevo contacto presencial entre ambos gobernantes después de la cumbre que sostuvieron en Alaska en agosto de 2025.

Horas antes de este encuentro, el presidente chino recibió personalmente a Trump en el aeropuerto internacional de Shenzhen Bao'an, tras su llegada para participar en las actividades del foro.

TEMAS EN LA AGENDA: GUERRA EN UCRANIA

La presencia de los tres mandatarios en Shenzhen genera expectativa debido a la influencia política, económica y militar que representan sus respectivos países en el escenario internacional.

Por otro lado, uno de los asuntos previstos para el diálogo figuran la guerra en Ucrania, el conflicto en Irán, el comercio internacional y los mecanismos de control de armas nucleares.