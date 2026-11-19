Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Oregón, en Estados Unidos, consiguió cultivar papas en un suelo que reproduce las características del terreno lunar, utilizando materia orgánica para favorecer su desarrollo.

El experimento demostró que estos tubérculos pueden completar su ciclo de vida en simuladores de regolito lunar y alcanzar un crecimiento similar al registrado en condiciones terrestres.

El hallazgo representa un avance para los proyectos que buscan establecer una presencia humana permanente en la Luna. La investigación, financiada por la NASA y publicada en la revista científica npj Microgravity.

¿CÓMO LOGRARON CULTIVAR PAPAS?

El equipo liderado por Aymeric Goyer utilizó diferentes simuladores de regolito, la capa de polvo y fragmentos de roca que cubre gran parte de la superficie lunar. Debido a que este material presenta niveles muy bajos de materia orgánica y contiene elementos que pueden resultar perjudiciales para las plantas, los investigadores incorporaron vermicompost, un fertilizante natural producido mediante la descomposición de materia orgánica por lombrices.

Los resultados mostraron que las plantas cultivadas con una concentración del 30 % de vermicompost alcanzaron un desarrollo comparable al de aquellas sembradas en suelo terrestre. En cambio, las papas que crecieron sin este abono sufrieron daños importantes, mientras que las que recibieron concentraciones de entre 5 % y 15 % registraron una recuperación parcial.

PRODUCIR ALIMENTOS EN LA LUNA

Por otro lado, el programa Artemis de la NASA es desarrollar las condiciones necesarias para mantener una presencia humana prolongada en la Luna. Para conseguirlo, será fundamental contar con sistemas que permitan producir alimentos en el propio satélite y disminuir los costos de transportar suministros desde la Tierra.