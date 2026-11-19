Keiko Fujimori inició este jueves 19 de noviembre una visita oficial a Japón, como parte de su gira por Asia. La presidenta peruana aterrizó en el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, luego de participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del APEC, desarrollada en Shenzhen, China.

Como parte de sus actividades para este viernes 20 de noviembre, Fujimori será recibida por el emperador Naruhito y sostendrá una reunión bilateral con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Este último encuentro está programado para las 14:00 horas de Japón, mientras que las autoridades niponas destacaron los más de 150 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La agenda presidencial también contempla reuniones con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, el senador Muneo Suzuki y los diputados Yasutoshi Nishimura y Yuko Obuchi. De acuerdo con la programación difundida, la mandataria partirá del aeropuerto de Haneda a las 22:55 horas del viernes, con destino a Lima, donde tiene previsto llegar el sábado.

SE REUNIÓ CON SHEINBAUM

Antes de viajar a Japón, Fujimori sostuvo una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante el foro APEC. Ambas autoridades abordaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre sus países, suspendidas desde noviembre de 2025, y la próxima transferencia de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico al Perú.