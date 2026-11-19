El mandatario ruso respondió a los llamados de Donald Trump y Xi Jinping para poner fin al conflicto y pidió que Kiev acepte los compromisos planteados en las negociaciones.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no tiene intención de prolongar el conflicto armado con Ucrania. Durante una conferencia de prensa en la ciudad china de Shenzhen, el mandatario se pronunció luego de que sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, expresaran su interés en alcanzar el fin de la guerra.

Putin sostuvo que Moscú también busca una salida al enfrentamiento, aunque responsabilizó a las autoridades ucranianas por la falta de avances en las negociaciones. Según afirmó, Rusia aceptó los compromisos propuestos por Estados Unidos durante la cumbre bilateral celebrada en agosto de 2025, en Anchorage, Alaska, por lo que ahora correspondería a Kiev dar el siguiente paso.

Asimismo, el jefe del Kremlin cuestionó que Ucrania intente mantener el control de los territorios que todavía conserva en la región de Donetsk. En ese sentido, consideró que todas las partes deberán reconocer la situación sobre el terreno y expresó su expectativa de alcanzar un acuerdo para poner fin a las hostilidades.

PIDE GARANTÍAS DE SEGURIDAD

Respecto a las garantías de seguridad, Putin reconoció que Ucrania tiene derecho a protegerse, al igual que Rusia. También señaló que su Gobierno aceptó la propuesta de los negociadores estadounidenses para integrar la seguridad ucraniana dentro de un sistema de seguridad común europeo y cuestionó que exista algún impedimento para concretar ese planteamiento.