Jolín Bazán Valderrama fue detenido en Tonsupa, provincia de Esmeraldas, durante un operativo coordinado entre las policías de Perú y Ecuador, con apoyo de Estados Unidos.

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció la captura de Jolín Bazán Valderrama, conocido como alias “Jolín”, identificado por las autoridades como cabecilla de la organización criminal transnacional “La Jauría”. El detenido figuraba entre los delincuentes más buscados del Perú y tenía una sentencia de cadena perpetua por secuestro agravado.

La intervención se realizó en el sector de Playa Azul, en Tonsupa, provincia ecuatoriana de Esmeraldas, tras un trabajo de inteligencia que involucró a la Policía Nacional del Perú, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), la Policía ecuatoriana y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

Astudillo destacó que la captura se concretó en menos de cuatro meses de trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad. Asimismo, informó que sostuvo conversaciones con el ministro del Interior de Ecuador para facilitar la pronta expulsión del detenido y su posterior entrega a las autoridades peruanas.

INCAUTARON CELULARES Y DINERO

Durante el operativo, los agentes incautaron teléfonos celulares, equipos informáticos y dinero en efectivo, que quedaron a disposición de las autoridades. Tras su detención, Bazán Valderrama deberá afrontar los procedimientos correspondientes para su traslado al Perú, donde deberá responder ante la justicia por la condena que pesa en su contra.