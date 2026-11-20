El líder de Nuevas Ideas busca continuar en el poder tras la reforma constitucional de 2025 que eliminó los límites a la reelección presidencial en El Salvador.

A pocos meses de realizarse las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, oficializó su candidatura con las que buscará permanecer por un tercer periodo consecutivo en el Ejecutivo.

El mandatario acudió a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la noche del jueves 19 de noviembre para registrar su postulación junto a Félix Ulloa, quien lo acompañará nuevamente en la fórmula presidencial.

La inscripción estuvo acompañada por aproximadamente 3.000 simpatizantes, quienes llegaron hasta las instalaciones del organismo electoral para respaldar al líder del partido Nuevas Ideas. "Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar (...) que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas", manifestó.

BUKELE DEFINDE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Tras entregar la documentación correspondiente ante el TSE, el mandatario se dirigió a sus simpatizantes desde las afueras de la institución y destacó la participación de las distintas agrupaciones políticas en las elecciones de 2027. "En este país sí hay democracia, hay 11 partidos y todos pueden participar. Ahora vamos a una elección democrática y también con libertad de expresión", expresó.

Asimismo, el presidente pidió a los integrantes de Nuevas Ideas no confiarse de los resultados de las encuestas y mantener la vigilancia durante toda la jornada electoral.

REFORMA CONSTITUCIONAL PERMITE POSTULACIÓN

La nueva candidatura del mandatario se produce después de que en 2025 se aprobara una reforma constitucional que eliminó las restricciones que impedían la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

Por otro lado, la normativa establecía un límite de dos mandatos presidenciales, disposición que fue modificada durante el actual periodo de gobierno. Además, Bukele obtuvo el respaldo de su agrupación política al ganar las elecciones primarias de Nuevas Ideas en julio.