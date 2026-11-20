En los últimos años, responsables de distintas empresas internacionales consideran que China es mucho más que un mercado donde vender sus productos; destacan la innovación permanente en el gigante asiático.

Cada año la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) atrae a más empresas; por ejemplo, hace poco llegó al país una transnacional de las baterías de nueva energía procedente de la República de Corea.

MECANIZADO COMPLETO

Fundó su sede regional en China, y este año ha traído por primera vez al país su celda de batería prismática de iones de litio. Ahora la batería se fabrica en China porque, para la compañía, el país es mucho más que un mercado.

Pero también han llegado, y lo siguen haciendo, importantes compañías estadounidenses que, ante las facilidades y beneficios, deciden abrir sus fábricas en China, entre ellas empresas de videojuegos, de mecanizado completo, etc.

Con información de CGTN