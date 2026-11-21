Autoridades de México capturaron durante la madrugada de este sábado a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro" o "El otro Chapo", considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, una de las figuras criminales de mayor perfil aún activas en el estado de Sinaloa y uno de los líderes del cártel Beltrán Leyva.

Según informó el Gobierno mexicano a través de un comunicado, la captura fue ejecutada por fuerzas militares de élite y desencadenó enfrentamientos en represalia por parte de la organización delictiva durante la noche del viernes, motivo por el cual las autoridades exhortaron a los habitantes de la ciudad de Guasave a resguardarse en sus viviendas.

La Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la intervención se desarrolló mediante una coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana y de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral entre ambas naciones. Este despliegue ocurre en medio de recientes controversias por reportes sobre la presunta presencia de agentes de la CIA operando en territorio mexicano en contravención de las leyes locales.

Cargos judiciales y antecedentes en lista del FBI

De acuerdo con el gobierno mexicano, Fausto Isidro Meza Flores afronta procesos judiciales en su país por el delito de delincuencia organizada, además de contar con una orden de extradición para responder en Estados Unidos por cargos de asociación delictiva destinada a la distribución de drogas.

"El Chapo Isidro" ingresó a la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI en el año 2025, sumándose así a otros capos vinculados al crimen organizado en Sinaloa que han enfrentado procesos ante la justicia estadounidense, tales como Joaquín "El Chapo" Guzmán, sus hijos e Ismael "El Mayo" Zambada.