El papa León XIV advirtió este sábado que "si las tecnologías y sus aplicaciones no se rigen adecuadamente de acuerdo con los principios éticos, los riesgos para la humanidad son enormes", durante un discurso dirigido a miembros de la Federación Internacional de Astronáutica.

El pontífice señaló que la magnitud de estos peligros se evidencia tanto en la historia contemporánea como en el actual retroceso en la ecología integral a escala planetaria, haciendo hincapié en la urgente necesidad de proteger el espacio ultraterrestre frente a cualquier uso o exploración con fines no pacíficos, una inquietud que expresó esperar reciba atención en los foros políticos y legislativos.

Asimismo, el sumo pontífice, quien cuenta con estudios en matemáticas, resaltó que las misiones y la investigación espacial han logrado reunir a personas de diversas naciones y culturas bajo un espíritu de respeto mutuo y cooperación para compartir conocimientos al servicio del bien común. En esa línea, indicó que quienes estudian el cosmos fomentan una perspectiva global que permite comprender cómo los intereses detrás de las guerras y la explotación de la creación responden a una visión miope, frecuentemente impulsada por el poder y la riqueza.

Papel de la música frente a conflictos globales

Durante una segunda audiencia celebrada durante la misma jornada con integrantes de la Filarmónica de Viena, León XIV abordó el contexto internacional actual y sostuvo que, en una época marcada por guerras, conflictos, desconfianza y tensiones sociales, la música recuerda que los seres humanos no están destinados a permanecer atrapados en una competencia feroz.

El pontífice añadió que esta expresión artística enseña a escuchar y atender a los demás para construir un orden armonioso donde cada persona halle su lugar, funcionando como un lenguaje capaz de unir a individuos de distintas naciones, culturas y religiones, al tiempo que definió el verdadero arte, al igual que la paz, como un don destinado a compartirse y transformar corazones.