Según informó hoy la Policía Nacional de Haití (PNH) unos 20 pandilleros murieron en una nueva intervención en la localidad de Martissant, al sur de Puerto Príncipe, lo que eleva a 54 el número de bajas de esos grupos en solo dos días.

Las operaciones policiales se realizan en coordinación con la Task Force de Vectus Global, una empresa militar privada, de origen estadounidense, que presta sus servicios al Gobierno haitiano para enfrentar a estos grupos violentos.

También tienen el apoyo de efectivos salvadoreños desplegados en el país desde hace un mes. La Policía quiere recuperar los territorios donde operan las bandas armadas, casi todo Puerto Príncipe, la capital, y varios departamentos.

CUATRO MILITARES

Estos operativos se han intensificado desde que hace un mes llegó a Haití un contingente de más de 2 000 soldados fuertemente armados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para restablecer el orden en el país.

Además, intervino en Haití para buscar a cuatro militares de su país que fueron emboscados por bandas armadas el 18 de octubre cuando patrullaban en las afueras de Puerto Príncipe, sin que hasta la fecha se sepa su paradero.