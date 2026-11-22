Están desesperados. Cientos de pobladores de las islas Galápagos perdieron todos sus bienes tras las torrenciales lluvias que se registran los últimos días por el fenómeno de El Niño. Las precipitaciones provocaron gigantescas inundaciones.

Según las autoridades, hasta el momento hay 7.425 afectados en el archipiélago ecuatoriano desde que empezó la emergencia climática en agosto pasado. El fenómeno no ha dejado heridos de consideración ni fallecidos.

CENTROS DE ACOGIDA

Desde el 29 de agosto, cuando el gobierno ecuatoriano declaró la emergencia por El Niño, en el archipiélago había 1.040 viviendas afectadas; varias de ellas quedaron inhabitables; los dueños hoy están en centros de acogida.

Las inundaciones se han vuelto recurrentes en plena temporada de este fenómeno climático que eleva las temperaturas en algunas zonas del océano Pacífico y provoca cambios en los vientos, el calor y las lluvias.