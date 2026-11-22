El papa León XVI pidió este domingo rezar por las víctimas de las guerras y por los responsables de esos países "para que se comprometan a encontrar soluciones de reconciliación y de paz".

El sumo pontífice brindó este mensaje, que fue muy aplaudido por cientos de fieles, tras el rezo del ángelus dominical asomado a la Plaza de San Pedro del Vaticano desde la ventana de su estudio.

HUMILDES COMO CRISTO

Asimismo, aseguró que reza siempre por las poblaciones de Papúa Nueva Guinea y de otros países del Pacífico, afectados por la sequía, y expresó su total cercanía a cuantos sufren esta emergencia.

Finalmente, recordó que este domingo se celebra la Jornada Mundial de la Juventud en las Iglesias y que hoy los jóvenes estarán acompañados por la palabra de Jesús; les pidió “ser humildes como Cristo".