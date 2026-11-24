Una explosión de un vehículo bomba frente a la Gobernación del departamento de Meta dejó al menos 23 personas heridas, entre ellas una menor de edad, en la ciudad de Villavicencio, en el centro de Colombia.

El atentado ocurrió a las 9:30 p.m. del lunes en la plaza de la Gobernación también ocasionó importantes daños materiales en diversos edificios de la zona. Asimismo, la Secretaría de Salud de Meta confirmó la cifra de afectados y precisó que hasta el momento no se tiene registro de personas fallecidas.

Asimismo, las imágenes difundidas tras el estallido muestran fachadas destruidas, techos levantados, ventanas rotas y numerosos escombros en las calles. Además, se observa un enorme cráter en el lugar donde habría estado estacionado el vehículo bomba.

AUTORIDADES INVESTIGAN RESPONSABLES

Tras la emergencia, equipos de rescate y personal médico llegaron al lugar para auxiliar a los heridos. Asimismo, los hospitales de Villavicencio fueron puestos en estado de alerta para atender a las personas afectadas por la detonación.

Unidades de la Policía Militar y organismos de inteligencia se desplegaron en el centro de la ciudad para asegurar el perímetro e iniciar las investigaciones. Según información recogida por Caracol Radio, el que estaría detrás de este atentado sería alias Antonio Medina.

PRESIDENTE CONDENA ATAQUE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado y calificó de “miserables y cobardes” a sus responsables. Además, anunció que este martes viajará a Villavicencio, luego de comunicarse con la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés. “En este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado”, manifestó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguró que el Estado no cederá ante las amenazas. En tanto, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió actuar con firmeza frente a los grupos violentos. El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, solicitó respaldo del Gobierno nacional para garantizar la seguridad y esclarecer lo ocurrido.