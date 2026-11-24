Inglaterra registró 5.258 muertes ligadas al calor en el verano de 2026, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2016, informó el martes la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA).

El récord anterior databa de 2022, con 2.985 fallecidos.

Inglaterra, y más ampliamente el Reino Unido, vivió este año el verano más caluroso jamás registrado, con siete olas de calor entre mayo y septiembre y una sequía severa.

"El verano de 2026 fue excepcional, con la mayor mortalidad observada desde 2016, año en que la UKHSA comenzó a publicar informes anuales sobre la mortalidad relacionada con el calor", señaló el organismo en un informe preliminar.

La cifra definitiva se publicará a principios de 2027.

La mayoría de las más de 5.000 muertes se registraron durante la primera y la segunda de estas olas de calor, que tuvieron lugar entre el 24 y el 27 de mayo (792 fallecimientos) y entre el 21 y el 28 de junio (2.401), precisa el organismo en su informe.

"El calor intenso a comienzos del verano entraña riesgos particulares, ya que pueden producirse condiciones meteorológicas excepcionalmente calurosas antes de que la población, las comunidades y los servicios estén plenamente preparados para hacerles frente", señala la agencia.

Por el momento, el organismo no ha publicado datos sobre la edad de las personas fallecidas, la distribución geográfica ni las causas concretas de estas muertes, contabilizadas entre mayo y septiembre.

Este balance recalca "la importancia de poner en marcha medidas de preparación frente a los riesgos sanitarios asociados al calor desde el comienzo de la temporada, en lugar de centrarse únicamente en los periodos de temperaturas más elevadas de mediados del verano", advierte el organismo.

Con información de AFP..