El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió este martes ante el Consejo de Seguridad mantener el control humano sobre el uso militar de la inteligencia artificial. Durante una sesión sobre tecnología y resolución de conflictos, reconoció el potencial de la IA para los procesos de paz, pero advirtió que los algoritmos intervienen cada vez más en decisiones de vida o muerte en el campo de batalla.

De la selección de objetivos al mando nuclear

Guterres señaló que la inteligencia artificial está ampliando la autonomía en tareas militares que van desde la recopilación de información hasta la selección de objetivos. Según el secretario general, las guerras actuales ya se han convertido en campos de prueba para esa tecnología. «Los robots asesinos no deben tener cabida en nuestro futuro», afirmó.

El jefe de la ONU también calificó de «una receta para la catástrofe» la incorporación de la IA a los sistemas de mando, control y comunicaciones nucleares. Por ello, pidió que la decisión de usar armas nucleares siga en manos de seres humanos y advirtió que los riesgos de esta tecnología también pueden extenderse al espacio y al ciberespacio.

La ONU pide un acuerdo sobre armas autónomas letales

Guterres reiteró su llamado a iniciar con urgencia negociaciones para un instrumento jurídicamente vinculante sobre los sistemas de armas autónomas letales. También advirtió que el uso de la IA no puede servir para eludir responsabilidades por muertes de civiles o violaciones de los derechos humanos. «La respuesta nunca debe ser: ‘Lo hizo el algoritmo’», sostuvo.

La sesión fue organizada por Letonia, que este mes preside el Consejo de Seguridad. También participaron Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jenna Russo, directora de investigación del Instituto Internacional para la Paz, y Frederick Humphries, vicepresidente corporativo de Microsoft.