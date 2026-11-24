En extractos de su diario personal, el fallecido pontífice relató experiencias que interpretó como encuentros con el demonio. También compartió sus temores y momentos de crisis espiritual.

El papa Francisco aseguró haber visto al diablo en tres ocasiones a lo largo de su vida, según revelan fragmentos de su diario privado publicados en el libro Diario privado del papa Francisco. En sus escritos, el fallecido pontífice describió encuentros que, según su interpretación, estuvieron acompañados de una voz ronca y una mirada amenazante. Uno de estos episodios habría ocurrido durante una misa y otro en una reunión con funcionarios del Vaticano.

Entre los pasajes más llamativos también figura una experiencia ocurrida en junio de 2018, cuando Francisco afirmó haber visto las puertas del infierno mientras se preparaba para dormir. “Vi un poco y me aterrorizó”, escribió el entonces líder de la Iglesia Católica, quien relató que tomó un rosario como arma de protección. Además, advirtió sobre el peligro de acercarse a lo que describió como las puertas del infierno, de donde podían surgir llamas.

El diario también recoge el arrepentimiento de Francisco por su visita a Chile en 2018, cuando recibió críticas por defender inicialmente a un obispo señalado por encubrir abusos sexuales cometidos por un sacerdote. Posteriormente, el sumo pontífice pidió disculpas y convocó a los obispos chilenos al Vaticano. En sus anotaciones de 2021 reconoció que quedó devastado por lo ocurrido y admitió que le costó comprender la gravedad de la situación.

SENTIMIENTOS DE ORGULLO Y ENVIDIA

Los escritos abarcan el periodo comprendido entre 1992 y 2024 y fueron editados por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, quien recibió autorización para publicar parte del material tras la muerte del pontífice en abril de 2025. En sus páginas, Francisco también reflexiona sobre sus errores personales, sentimientos de orgullo, envidia y momentos de crisis espiritual. Según la publicación, el libro no contiene la totalidad de sus anotaciones.