La plataforma TikTok experimentó problemas de funcionamiento durante la tarde del martes 24 de noviembre, lo que generó dificultades de acceso para usuarios de distintas partes del mundo. Las primeras alertas sobre el incidente aparecieron aproximadamente a las 2:37 p. m. (hora peruana).

Durante la interrupción, varios usuarios tuvieron inconvenientes para visualizar publicaciones, compartir nuevos videos y utilizar las herramientas de búsqueda. También se registraron fallas al momento de cargar el contenido que aparece en la pantalla principal.

Empresa se pronunció tras los inconvenientes

Las notificaciones sobre el problema llegaron desde países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia, así como de distintas zonas de América. Los reportes fueron recopilados por Downdetector, plataforma que permite monitorear interrupciones en servicios digitales.

Tras lo ocurrido, una portavoz de TikTok expresó las disculpas de la compañía por los inconvenientes mediante declaraciones remitidas a medios especializados, entre ellos The Verge. La empresa no difundió un pronunciamiento extenso en su blog oficial. Finalmente, las funciones de la aplicación volvieron a operar con normalidad.