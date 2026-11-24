Luren Márquez Canales es la modelo iqueña de 27 años que representará al Perú en la edición 75 del Miss Universo. Fue elegida Miss Perú en abril de 2026, luego de participar en anteriores certámenes de belleza y alcanzar el puesto de primera finalista en 2024.

Además de su carrera en el modelaje, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Lima y continúa su formación en Comunicación Social en Estados Unidos. Su experiencia profesional también incluye trabajos en televisión y conducción de programas de entretenimiento.

La representante peruana también impulsa iniciativas vinculadas con la moda y el desarrollo social. A través de Moda Perú USA busca dar visibilidad internacional a diseñadores nacionales, mientras que participa en proyectos orientados a promover oportunidades para mujeres y niñas de comunidades rurales.

¿A QUÉ HORA ES LA FINAL DEL MISS UNIVERSO 2026?

La final del Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre en Puerto Rico. La gala está programada para las 8:00 p. m. (hora peruana), mientras que la cobertura previa comenzará a las 7:00 p. m.