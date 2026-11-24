Hombres armados irrumpieron en un establecimiento comercial para escapar de la Policía tras un intento de robo a un vehículo de transporte de valores.

Un grupo de hombres armados mantiene retenidas a 21 personas en un supermercado de la cadena Éxito, ubicado en el sector de La Castellana, en Cartagena, Colombia. El incidente comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana del martes 24 de noviembre, cuando los sujetos ingresaron al establecimiento y tomaron como rehenes a clientes y trabajadores. Otras nueve personas lograron recuperar su libertad en dos grupos de cinco y cuatro, respectivamente.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que los delincuentes pretendían asaltar un vehículo de transporte de valores. Sin embargo, al ser detectados por las cámaras de seguridad y ante la rápida intervención policial, ingresaron al supermercado para refugiarse y evitar su captura. Durante su huida, retuvieron a unas 30 personas que se encontraban en el interior del establecimiento comercial.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a varios sujetos encapuchados y armados, mientras algunas mujeres permanecen sentadas cerca de las ventanas del supermercado. Frente a esta situación, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares desplegaron unidades especializadas y mantienen rodeada la zona. El mandatario aseguró que se están utilizando todas las capacidades operativas para conseguir una liberación segura, mientras el alcalde Dumek Turbay confirmó la activación de los protocolos de emergencia.

DESCARTAN ATENTADO TERRORISTA

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido la toma de rehenes a ninguna organización criminal o grupo armado conocido. Asimismo, el Gobierno colombiano descartó que se trate de un atentado terrorista y señaló que los involucrados serían delincuentes comunes. Mientras continúan las negociaciones y el operativo, las autoridades han pedido tranquilidad a la población y reiterado que la prioridad es preservar la vida de las personas retenidas.