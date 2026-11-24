La Luna llena de Castor es uno de los fenómenos astronómicos que marca el calendario de noviembre. A esta hora, alrededor de las 8:00 p. m., quienes se encuentren en Perú pueden buscarla en el cielo nocturno, siempre que las nubes y las condiciones meteorológicas permitan apreciarla.

Esta luna llena coincide con una superluna, debido a que ocurre cuando el satélite se encuentra cerca de su punto de mayor aproximación a la Tierra. Esta posición puede hacer que se vea ligeramente más grande y brillante en comparación con otras lunas llenas.

Para observarla no se necesita telescopio ni binoculares. Basta con encontrar un espacio abierto, alejado de edificios altos y luces intensas, y dirigir la mirada hacia el cielo. La visibilidad dependerá de las condiciones atmosféricas de cada localidad.

El nombre Luna de Castor procede de antiguas denominaciones utilizadas en el hemisferio norte y está relacionado con la época en que estos animales se preparan para el invierno. El fenómeno podrá seguir observándose durante las horas de la noche.