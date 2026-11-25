La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, se alzó con la corona de Miss Universo 2026 durante una gala histórica celebrada en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan . La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, obtuvo el segundo lugar. Es así que ante el entusiasmo del público local, la reina anfitriona recibió el título de manos de la mexicana Fátima Bosch, consolidando un triunfo memorable en la 75.ª edición del certamen internacional.

Desde el arranque de la competencia que reunió a 116 delegadas, Barreto cautivó al panel calificador gracias a su seguridad escénica y soltura en cada desfile. Su paso impecable por las pruebas en traje de baño y vestido de gala le permitió superar los exigentes cortes eliminatorios hasta instalarse en la ronda decisiva.

En la etapa final de preguntas, la nueva soberana demostró claridad y liderazgo, cualidades que inclinaron la balanza a su favor frente a las demás aspirantes. Además de convertirse en la sexta puertorriqueña en obtener el cetro universal, asume desde hoy una agenda global enfocada en causas sociales y representación oficial.

¿QUIÉNES QUEDARON EN EL TOP 5?

En el cuadro de honor, el Top 5 lo completaron República Dominicana (primera finalista), Venezuela (segunda finalista), Filipinas (tercera finalista) y Nueva Zelanda (cuarta finalista), quedando el Top 3 en manos de las tres primeras. Por su parte, la delegada peruana, Luren Márquez, logró ingresar al grupo de las 30 semifinalistas, cerrando su participación antes del corte al Top 12.