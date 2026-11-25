El accidente provocó una enorme llamarada que se extendió por la vía y alcanzó a otros vehículos.

Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras la explosión e incendio de un camión que transportaba bombonas de gas en la carretera de circunvalación de Warraq, al norte de El Cairo, Egipto. El accidente provocó una enorme llamarada que se extendió por la vía y alcanzó a otros vehículos.

Según el balance preliminar del Ministerio de Salud y Población, 39 ambulancias participaron en las labores de emergencia y trasladaron a los heridos a distintos hospitales, donde reciben atención médica. El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, indicó que el siniestro ocurrió cerca del túnel 10, en el distrito de Warraq, y que se mantiene la coordinación con las autoridades para atender a los afectados.

Las primeras investigaciones de la Fiscalía del norte de Guiza señalan que el camión se habría desviado de su trayectoria y chocó contra una barrera de hormigón, provocando la explosión de su carga y la propagación del fuego hacia 24 vehículos que terminaron calcinados.

Una fuente de seguridad citada por EFE indicó que el accidente habría sido provocado por una falla en el sistema de dirección del camión, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad y se estrellara contra la barrera.

El siniestro vuelve a poner en evidencia la problemática de los accidentes de tránsito en Egipto, donde factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento vehicular y el incumplimiento de las normas de seguridad figuran entre las causas recurrentes de estos hechos.