El papa León XIV expresó su deseo de volver al Perú durante un breve intercambio con periodistas, días después de concluir su visita apostólica al país en noviembre de 2026. Consultado sobre un posible regreso a América Latina, el pontífice mencionó al Perú entre los destinos pendientes y adelantó que empezará a organizar sus próximos viajes de manera gradual.

¿Cuándo podría volver el papa León XIV al Perú?

“El próximo año ya vamos a programar poco a poco”, respondió León XIV. Al referirse a los destinos que le gustaría visitar, añadió: “También ir al Perú, por supuesto”. Por ahora, la Santa Sede no ha confirmado una nueva visita al Perú en 2027.

El pontífice explicó que la programación dependerá de sus compromisos. Entre los destinos que mencionó figuran Fátima, en Portugal, y el santuario de Guadalupe, en México, además de Uruguay y Argentina.

De su visita al Perú a su agenda en el Vaticano

Durante su visita apostólica al Perú, León XIV recorrió distintas localidades y se reencontró con fieles del país donde vivió durante años y desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

Tras su gira por Sudamérica, el pontífice retomó sus actividades en el Vaticano. El jueves 26 de noviembre, recibió a los participantes de la Asamblea Plenaria del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, ante quienes alertó sobre los riesgos del uso militar de la inteligencia artificial y destacó el papel del diálogo entre religiones en la construcción de la paz.