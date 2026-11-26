El Servicio Forestal de Estados Unidos publicó el 15 de octubre, sin anuncio previo, tres expedientes sobre Bigfoot, también conocido como Pie Grande o Sasquatch. La agencia los incorporó a su sala de lectura en línea, habilitada bajo la Ley de Libertad de Información, para que el público pueda consultarlos. Los documentos reúnen un informe técnico, un testimonio y un recorte de prensa sobre presuntos rastros de la criatura en el noroeste del país. Ninguno aporta pruebas científicas de su existencia.

Las huellas de Umatilla que pusieron a prueba a un biólogo

En 1982, el biólogo Rodney Johnson examinó unas huellas en la cuenca de Mill Creek, dentro del Bosque Nacional de Umatilla. Un detalle le llamó la atención: la distancia entre las pisadas se mantenía incluso cuando cambiaba la pendiente. A partir de ese y otros indicios, consideró poco probable que las marcas correspondieran a un bípedo de más de 136 kilos.

La apariencia natural de las pisadas llevó a Johnson a plantearse si alguien había usado un pie real como modelo. En un informe posterior del Servicio Forestal, el investigador se inclinó por la hipótesis de que las huellas habían sido fabricadas y recomendó cerrar el caso.

Huellas junto a un alce y un rastro perdido en Montana

Otro expediente recoge el relato que Leo Kinney escribió en 1980 sobre una cacería de 1949 en Petty Creek, Montana. Según su versión, él y otros tres cazadores regresaron a buscar un alce abatido y encontraron huellas de gran tamaño. Kinney recordó un olor intenso y un sonido gutural, pero aseguró que el grupo nunca vio qué había dejado las marcas.

El tercer archivo reproduce una noticia de 2003 sobre el hallazgo de cientos de pisadas en la nieve del condado de Sanders, también en Montana. Bob Mesing, uno de los vecinos, siguió las marcas durante casi dos horas hasta que, al anochecer, perdió el rastro en un tramo donde había menos nieve.