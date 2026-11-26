El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre condiciones adversas desde el sur hasta el norte y en ambas costas.

Estados Unidos enfrenta una serie de fenómenos meteorológicos durante el feriado de Acción de Gracias, con tormentas, inundaciones, fuertes vientos y nevadas que afectan distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre condiciones adversas desde el sur hasta el norte y en ambas costas, lo que llevó a estados como Nueva York y Nueva Jersey a declarar emergencias.

En la costa este, una fuerte tormenta costera provocará vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones, mientras que el riesgo de precipitaciones excesivas se mantendrá en Nueva Inglaterra durante el fin de semana. Las alertas también se extienden a California y Washington, en la costa oeste, donde se esperan lluvias, nevadas en zonas montañosas, inundaciones costeras y oleaje elevado durante los próximos días.

El NWS también emitió alertas de congelamiento para Arizona, Nuevo México y Texas, estados fronterizos con México, donde además se pronostican tormentas eléctricas y lluvias intensas. Asimismo, se prevén nevadas de moderadas a fuertes en el valle medio del Misisipi y los Apalaches, mientras que Florida tendrá una tregua luego de varios días de inundaciones.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas, carreteras, pequeños arroyos y sectores de baja altitud. En California, las marejadas ya provocaron daños, como la destrucción parcial del muelle de Pacifica, al sur de San Francisco.

Las emergencias declaradas en Nueva York y Nueva Jersey coinciden con las complicaciones en el transporte durante uno de los feriados de mayor desplazamiento del año. Incluso, el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's fue postergado por primera vez en sus 100 años de historia y se realizará el sábado.

VUELOS

En paralelo, la Administración Federal de Aviación (FAA) proyectó más de 417.000 vuelos durante el periodo festivo, considerado el mayor tráfico aéreo en 16 años. A ello se suman retrasos, problemas técnicos y escasez de controladores aéreos. La Asociación Americana del Automóvil (AAA) estima que 81,5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares, una cifra ligeramente inferior a los 81,6 millones registrados el año pasado.