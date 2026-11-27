La tasa de desempleo femenino llegó al 10,7 %, mientras que la ocupación informal se situó en 27 %. El Gobierno anunció un plan para generar 100.000 puestos de trabajo.

La tasa de desempleo en Chile llegó al 10 % durante el trimestre móvil agosto-octubre, su nivel más alto desde 2021, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), difundido este viernes.

Según el organismo, la cifra registró un aumento de 1,6 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento respondió al crecimiento de la fuerza laboral en 1,3 % y a la disminución de las personas ocupadas en 0,4 %.

Asimismo, el número de personas desocupadas se incrementó en 19,7 %, debido al aumento de quienes perdieron su empleo y de aquellos que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

DESEMPLEO FEMENINO ALCANZÓ EL 10,7 % EN CHILE

El informe del INE también evidenció diferencias entre hombres y mujeres, donde la tasa de desocupación para la población femenina llegó al 10,7 %, lo que representa un incremento interanual de 1,9 puntos porcentuales. Entre los hombres, el indicador se ubicó en 9,4 %, tras subir 1,2 puntos.

Frente a estos resultados, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó al desempleo como el problema estructural más urgente de la economía chilena. En un comunicado, señaló que las cifras reflejan la situación que atraviesan miles de familias cuyos integrantes no consiguen incorporarse al mercado laboral.

ECONOMÍA CHILENA ATRAVIESA UN ESCENARIO COMPLEJO

El incremento del desempleo se conoce en medio de un contexto económico marcado por la caída del producto bruto interno (PIB), que retrocedió 1,1 % durante el tercer trimestre. Tras la llegada al poder en el mes de marzo del presidente José Antonio Kast, con la promesa de impulsar la economía y promover el empleo formal mediante ajustes fiscales y reducciones de impuestos, algo que se ha convertido en un desafío para el Gobierno.